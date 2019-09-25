افتتاح وحدة صحية بمنطقة التوسعات الجنوبية في أسيوط الجديدة

أعلنت محافظة أسيوط الانتهاء من تنفيذ وتسليم وحدة صحية جديدة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، تمهيدًا لافتتاحها يوم السبت المقبل، ضمن الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق الجذب السكاني للمدن الجديدة.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري بين الجهاز التنفيذي وأهالي مدينة أسيوط الجديدة، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، وصلاح عامر مدير إدارة المواقف وممثلي الصحة والمواقف والقطاعات التنفيذية المختلفة والعشرات من سكان المدينة.



حيث تم مناقشة إعادة دراسة الخطوط الداخلية للمواصلات بمدينة أسيوط الجديدة تسهيلًا على المواطنين، والبدء في اتخاذ إجراءات إنشاء مدرسة تعليم فني صناعي بالمدينة والإسراع في استلام وتشغيل نقطة إسعاف بمنطقة التوسعات الجنوبية، فضلًا عن تشغيل مبنى التأمينات الاجتماعية بمنطقة الحي الثاني بالمدينة والتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية لفتح منافذ لبيع الخضار والفاكهة والمواد الغذائية المدعمة بالمدينة بصفة يومية.



هذا وقد طالب أهالي المدينة بضرورة تكثيف الحملات التموينية على المحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز بالمدينة وتشكيل لجنة من جهاز المدينة لفحص شكاوى المواطنين على الطبيعة وإيجاد الحلول العاجلة لها، وفحص شكاوى الأشخاص من ذوي الإعاقة.