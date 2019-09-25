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محافظات

مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم الثقافي الإندونيسي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:37 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي الذي نظمه قطاع المكتبات بالتعاون مع السفارة الإندونيسية بالقاهرة، بحضور السفير الإندونيسي حلمي فوزي ووفد دبلوماسي رفيع المستوى.

ورحب الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، بالسفير الإندونيسي والوفد الدبلوماسي المرافق له.

وأكد أن هذه الفعالية التي تأتي في إطار التبادل الثقافي مع البلدان المختلفة، تهدف إلى التعريف بإندونيسيا وحضارتها وثقافتها وفنونها، كما أنها تعد بداية تعاون ثقافي مثمر بين مكتبة الإسكندرية والسفارة الإندونيسية بالقاهرة.

وأضاف أن هذا الحدث يأتي توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وتأكيدًا على الحراك الدولي للتنمية السياحية من خلال الثقافة والفنون.

وتضمن اليوم الثقافي الإندونيسي أنشطة ثقافية ورقصات فنية تراثية إندونيسية، ومعرض للفن التراثي والأطعمة الإندونيسية، ومطبوعات المركز الثقافي الإندونيسي بمصر، كما تم عرض فيلم ترويجي عن إندونيسيا، وعرضًا تقديميًا عن أنشطة مكتبة الإسكندرية الثقافية، بجانب فقرات فنية في ساحة المكتبة الخارجية.

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