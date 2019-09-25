جمارك الكويت تحبط تهريب 5 قطع أثرية فرعونية

صرح المستشار جمال الجلاوي، مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، بإحباط رجال الشحن الجوي محاولة جديدة لتهريب عدد من الآثار الفرعونية مهربة في طرد عبر الشحن الجوي يزن نحو 65 كيلو جرام، مثمنًا يقظة أبنائه في إدارة الجمرك الجوي وتصديهم للعديد من محاولات التهريب المنوعة.



وأكد "الجلاوي" استعداد الجمارك الكويتية لتقديم كل المعلومات بشأن الآثار المهربة وآلية التهريب إلى السلطات المصرية انطلاقًا من التعاون الوثيق الذي يربط البلدين، مضيفًا أن قضية تهريب الآثار الفرعونية أحيلت إلى الجهات المختصة في الكويت على أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة الآثار إلى موطنها في مصر.



وأضاف أن الجهات المختصة ممثلة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي انتهت من تقرير بشأن المضبوطات و5 قطع أثرية، كما حدد المجلس أنواع الآثار المهربة وفق كتب رسمية وعقب تحليل دقيق فني للآثار التي ضبطت من قبل رجال الجمارك في الشحن الجوي.



وأوضح المستشار الكويتي أنه وفق تقرير المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فإن الآثار المهربة هي أولًا جزء من تمثال "أمون رع" وهو منحوت من حجر أسود صلب بطول 0.54 سم وعرض أسفل الذقن يقدر بـ 25.5 سم، والقطعة الثانية هي جزء من تمثال الملك "أمنحوتب الثالث"، وهو يرتدي غطاء الرأس الملكي التقليدي، أما القطعة الثالثة فهي جزء من تمثال سيدة وهي ترتدي شعر مستعار.



واختتم تصريحاته الصحفية بأن القطعة الرابعة فهي تمثال "حورس" على الهيئة الأوزبرية، أما القطعة الخامسة فكانت عبارة عن بلاطة من البازلت المنقوشة.