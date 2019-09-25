توافد آلاف المحامين إلى الغردقة للمشاركة فى المؤتمر السنوى

استقبلت مدينة الغردقة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفود المحامين من جميع المحافظات للمشاركة فى مؤتمر نقابة المحامين السنوي، الذي يترأسه النقيب العام، سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، ويستمر حتى 28 سبتمبر الحالي.



وقال أعضاء مجلس النقابة العامة إن عملية تسكين السادة المحامين تمت في سرعة ويسر، فور وصولهم للمدينة، وذلك فى مجموعة متميزة من فنادق الغردقة.



وأكد أعضاء مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، القائمون على عملية استقبال وتسكين الوفود، جودة الخدمات، خاصة أن هؤلاء الأعضاء قد وصلوا إلى الفنادق، أمس، استعدادًا لاستقبال السادة المحامين، مضيفين أن المؤتمر هذا العام سيكون له مردود كبير على جميع المشاركين لما يقدمه من معلومات تحليلية لقانون المحاماة، والتعديلات التي طرأت عليه، وتم إقرارها أخيرًا.