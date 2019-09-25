اعتراضًا على "المارلبورو".. "الناشرين" يوفر أفضل سعر لكرتونة شحن الكتب

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده أن لجنة العلاقات العامة بالاتحاد قامت باستطلاع أسعار السوق لكراتين شحن الكتب.



وأوضح أنه تم الحصول على عدة عروض وعينات مختلفة، والتوصل إلى أفضل عينة بسعر مناسب للجميع للكرتونة بمقاسين مختلفين.



وجاء ذلك في إطار الإعداد والتجهيز لمشاركة الناشرين المصريين في المعارض الدولية القادمة، وفي ضوء طلب بعض إدارات المعارض عدم شحن الكتب في كراتين المارلبورو.



وأضاف الاتحاد في مستند نشره عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سيتم وضع لوجو اتحاد الناشرين على واجهة الكرتونة والواجهة المقابلة اسم الراسل والمرسل إليه، ونظرًا لضيق الوقت والتجهيز للمعارض، يرجى سرعة موافاتنا بالكمية المطلوبة، وتحديد نوع الكرتونة وسداد نسبة 50% من الكمية المطلوبة إلى سكرتارية الاتحاد لتسليمها مع أمر التوريد إلى المصنع، وسيتم تجهيز وطبع الكمية المطلوبة بعد أسبوع واحد من تقديم أمر التوريد.