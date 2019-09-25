السيسي: نجحنا في تعزيز حقوق المواطن المصري بمفهومها الشامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك، إنه يجب مضاعفة الجهود لتوفير التمويل اللازم للتنمية المستدامة.



وأضاف السيسي، أنه تم استهداف برنامج طموح في الإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز من حقوق الإنسان للمواطن المصري بمفهومها الشامل.



وأوضح أن تلك الجهود تستهدف توفير فرص للعمل وتمكين المرأة والشباب جنبًا إلى جنب مع الارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم.



وتابع أن محاولة تعزيز الصلة الوثيقة بين بناء قدراتنا التكنولوجية والنهوض بمجمل أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بما يمثل شرطًا أساسيًا لأي تحرك جاد لتحقيق التنمية والاستثمار في البشر، كما لم نغفل التحديات البيئية بما فيها مواجهة تداعيات المناخ.