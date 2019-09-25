السيسي: أجندة التنمية المستدامة أهم إنجازات التعاون الدولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن من أهم إنجازات التعاون الدولي إعداد أجندة التنمية المستدامة، وأحد ركائز العمل الدولي متعدد الأطراف.



وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، أن السنوات الأخيرة شهدت إنجازات طورت مفاهيم التنمية لكن ما زال الطريق طويلًا، حيث أصبحت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية تتشابك مع بعضها، ما يعزز يومًا بعد يوم العمل من وحدة المصير المشترك وضرورة العمل الجماعي.



