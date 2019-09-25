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مصر

التضامن: "2 كفاية" يعمل في 2257 قرية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:25 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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قالت راندة فارس منسق برامج السكان والتطوع بمشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، إن المشروع يعمل داخل 2257 قرية و119 مركزًا في 10 محافظات هي أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والبحيرة.

وأوضحت، أن تلك المحافظات هي الأعلى في معدلي الخصوبة والفقر، إضافة إلى تميز كل منها بخصائصها الجغرافية والاجتماعية والديموغرافية، مشيرة إلى أنه وفقًا للأرقام الرسمية المعلنة فإن محافظات المنيا وسوهاج وأسيوط بهم أعلى نسب للأسر المستهدفة.

وأضافت "فارس" أنه تم تطوير 33 عيادة تنظيم أسرة تقدم خدماتها مجانًا بالمناطق الأشد فقرًا، وجار الانتهاء من عدد أخر ليصل عددها إلى 70 عيادة.

وأشارت إلى أنه بنهاية أغسطس الماضي، تم إقناع ما يزيد عن 295 ألف سيدة من المستهدفات بالبرنامج في استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتم توفيرها لهن بالمجان متضمنة تحويل أكثر من 28 ألف سيدة لعيادات "2 كفاية"، وقد بلغ عدد المشاركين بندوات التوعية ما يزيد على 246 ألف رجل وسيدة حيث تم تنفيذ 2700 ندوة موسعة مؤكدة ان البرنامج يستهدف رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.

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