صور.. ضبط 60 كيلو أسماكًا فاسدة فى كفر الشيخ

شنت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ حملة مكبرة على أسواق الأسماك في مركز ومدينة مطوبس، بالتعاون مع مديريتى التموين والصحة، لضبط الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بعد انتشار كميات كبيرة من الأسماك النافقة القادمة من نهر النيل بمدينة رشيد، بأسواق مطوبس.



قاد الحملة الدكتور على فتيانى، مدير عام إدارة مطوبس البيطرية، والدكتور الحسينى هنداوى، رئيس قسم الوقاية، والدكتور هنداوى حسام الدين، رئيس قسم التفتيش على المذبوحات، وسعد حلبية، مراقب أول أغذية، والدكتور سميح مرعى، طبيب مجزر قرية الجزيرة الخضراء، ومحمد الأزهار، مفتش تموين بقرية الجزيرة الخضراء.



وأسفرت الحملة عن ضبط 25 كجم أسماك سيلفر، و20 كجم أسماك بورى، و15 كجم أسماك بلطى، وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمى بواقع 60 كيلو أسماكًا فاسدة، وتم تحريز الكميات المضبوطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



كانت أنباء قد ترددت خلال الأيام الماضية عن نفوق مئات الأطنان من الأسماك بمدينة رشيد بالبحيرة، عقب فتح العديد من بوبات قناطر إدفينا، والتى أدت إلى ارتفاع نسبة الأمونيا والمواد العضوية، وتسببت في انخفاض درجات الحرارة ونقص الأكسجين، ما تسبب في نفوق الأسماك.