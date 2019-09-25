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مصر

"2 كفاية" ينظم ورش تدريبية متطورة لمسئولي قواعد البيانات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:22 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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انطلقت فعاليات النسخة الثانية من الدورة التدريبية المُكثفة لتدريب مُدخلي البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة والتي ينظمها مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل "2 كفاية" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي ستستمر على مدى 3 أيام في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر الجاري، بالإسكندرية، بمشاركة 92 متدرب من مسئولي قواعد البيانات بالجمعيات الأهلية الشريكة للمشروع.

وفي كلمتها الافتتاحية أمام ورشة العمل، صرحت د ديزيريه لبيب مدير مشروع "2 كفاية" بأن الدورات التي تنعقد بمعهد التدريب والبحوث للصحة الإنجابية بالإسكندرية تأتي في إطار تدريب الكوادر العاملة بالمشروع لتنمية العنصر البشرى وبناء القدرات، وأن النسخة الثالثة والأخيرة ستعقد في 28 سبتمبر الجاري.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتبع ذلك البدء في وضع نظام معلومات مُميكن لمُتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بالمحافظات المستهدفة ويعمل مشروع "2 كفاية" على الحد من الزيادة السكانية بين مليون و148 ألفًا و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل في 10 محافظات على مستوى الجمهورية.

وأضافت "لبيب" أن البرنامج يعمل من خلال منظومة متكاملة من الآليات لتنفيذ حملات طرق الأبواب والندوات التوعوية ونشر الوعي بأهمية الأسرة صغيرة العدد وأثر الزيادة السكانية على الاقتصاد والارتفاع بمؤشرات الحياة الكريمة، وأنه من خلال المشروع وبنهاية أغسطس الماضي تم إقناع ما يزيد عن 295 ألف سيدة من المستهدفة بالبرنامج في استخدام خدمات تنظيم الأسرة وتم توفيرها لهن بالمجان متضمنة تحويل أكثر من 28 ألف سيدة لعيادات "2 كفاية" وقد بلغ عدد المشاركين بندوات التوعية ما يزيد على 246 ألف رجل وسيدة حيث تم تنفيذ 2700 ندوة موسعة مؤكدة ان البرنامج يستهدف رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة.

وتستهدف جلسات الورش تعريف المتدربين بنظام المُتابعة والتقييم الخاص بالمشروع، وأدوات جمع البيانات وإجراءات إدخالها بقواعد البيانات، ومناقشة تجربة المتدربين خلال الفترة الماضية للمشروع والتحديات التي واجهتهم، واستعراض النماذج المختلفة التي عكف المشروع على تحديثها خلال الفترة الماضية، كما يشهد اليوم الأخير من الورشة تدريبات عملية مكثفة على إدخال البيانات وأسس استعراضها لضمان دقة التطبيق.

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