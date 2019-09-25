السيسي: مصر وضعت التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنه يجب مضاعفة الجهود الرامية لتوفير التمويل لتحقيق التنمية.



وأضاف السيسي خلال كلمته اليوم، ضمن أعمال قمة "التنمية المستدامة" التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية.





