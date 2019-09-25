مبارزة بالأغنيات.. بشري تنفي وجود خلاف مع محمد رمضان

قالت النجمة بشرى، إنه لا يوجد أي خلاف بينها وبين النجم محمد رمضان في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن تقديمها أغنية "كوبرا" هو نوع من المبارزة بالأغنيات وأمر متواجد في العالم أجمع.



وأضافت أن الجمهور هو الذي اعتقد أن هناك خلافًا بينها و"رمضان" أو بينه ومهرجان الجونة، مؤكدة أنه يتم دعوته منذ أول دورة لكنه كان مشغولًا مثله كمثل أي نجم.



وأضافت بشرى، في تصريحاتها، أنها تفكر في تقديم "ديو" غنائي في الفترة المقبلة مع "رمضان"، مشيرة إلى أن آخر أغنياته التي حملت اسم "انساي" قد نجحت بشكل كبير مع سعد لمجرد.



وأشارت إلى أنها سوف تبتعد عن التمثيل في الفترة المقبلة وتركز في الأغاني بشكل كبير.