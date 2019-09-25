نقل مباراة الأهلى وكانو سبورت إلى برج العرب

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي بنادي الأهلى، نقل مباراة الفريق أمام نظيره كانو سبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.



وكان من المقرر أن يقابل الأهلي نظيره كانو سبورت من غينيا الاستوائية، السبت القادم، على ملعب استاد السلام.



وقال "مرجان" من خلال تصريحاته، اليوم الأربعاء: "تم إخطارنا بنقل المباراة من ملعب السلام إلى استاد الجيش في برج العرب.. لا يوجد تغيير في موعد أو يوم إقامة المباراة، ستقام في موعدها السبت القادم وبنفس عدد الجمهور 5000".