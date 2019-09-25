وكيل أوقاف الدقهلية يعقد اجتماعا مع قيادات المديرية

عقد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، اجتماعا بقيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية،

ورحب وكيل الوزارة في بداية الاجتماع بقيادات الدعوة بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية، مؤكدا على ضرورة الالتزام الكامل بالحضور في المساجد، وعدم تركها لأي شخص مهما كان صفته.



كما أكد على ضرورة الالتزام بخطب الجمعة والموضوع والمدة المحددة لها من قبل الوزارة، وعدم السماح بإلقاء الدروس عقب خطبة الجمعة إلا بتصريح كتابي من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا في الآذان وخطبة الجمعة فقط.



كما أكد ضرورة ضبط سير العمل الدعوي والإداري ومتابعة المساجد والزوايا، وعدم استخدام المساجد والمنابر لأي غرض سياسي أو شخصي، وتكثيف المرور على المساجد والزوايا لضبط سير العمل الدعوي والإداري وعدم السماح لأي شخص باعتلاء المنبر أو القاء الدروس من غير المرخص لهم من وزارة الأوقاف.



كما أكد ضرورة المحافظة على نظافة المساجد والزوايا وغلقها عقب الصلوات وانتهاء المصلين من الصلاة، وعدم وضع أية ملصقات على المساجد والزوايا، وعدم ترك مفاتيح المساجد والزوايا إلا مع عامل المسجد والتنبيه المشدد بعدم السماح بوجود أية تجمعات داخل المساجد والزوايا.



كما أكد على ضرورة وجود غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بجميع الإدارات الفرعية لمتابعة سير العمل بالمساجد والزوايا والسيطرة الكاملة عليها والالتزام بخطبة الجمعة والموضوع والمدة المحددة لها من قبل الوزارة عن خطورة الشائعات ومحاربة الأفكار الهدامة.