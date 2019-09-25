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تقارير ومتابعات

"العالم دا كله بتاعي".. 5 أقوال مأثورة للفنان خالد صالح

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 04:16 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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‏خمس سنوات مرت على وفاة الفنان خالد صالح، الذي جاء رحيله صادما لزملائه ومحبيه، بعدما أجرى جراحة بالقلب تدهورت بعدها حالته الصحية، لكن ظلت أعماله خالدة في ذاكرة الأجيال، حتى كلماته مازلت تُردد.

"انا بابا يلا"
اشتهر النجم الراحل بجملة"انا بابا يلا" التي كان يوجهها للفنان أحمد السقا بفيلم"تيتو"، كان قدم دور ضابط فاسد يدعى"رفعت السكري".

"مصر محتاجة منك كتير يا ميدو"
في فيلم ميدو مشاكل، جسد دور العميد سالم متولي الذي أخبر ميدو أنه يقوم بمهمة وطنية، ووجه سؤالا له:" أنت بتحب مصر يا ميدو ولو مصر احتاجتك في عملية كبيرة أكيد هتوافق يا ميدو؟".

"العالم دا كله بتاعي"
جاءت هذه الجملة ضمن أحداث فيلم "الريس عمر حرب" قالها خالد صالح لهاني سلامة عندما طلب الأخير أن تقبل استقالته من صالة القمار التي يديرها الأول، ليخبره،: "هتروح على فين العالم ده كله بتاعي"

"تفتكري هشبع يا يسرية"
فيلم"أحلى الأوقات" كان من أشهر مشاهده عندما يقول لزوجته" أنا جعان"، لترد: "حاضر هحضر الأكل اهو إبرهيم، فيرد: "أنا جعان وعايز أكل دلوقتى"، فتقول يسرية: "ارمى يعنى نفسى من فوق السطوح"، فيقول إبراهيم: "وتفتكرى أنا كده هشبع يا يسرية".

"اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر"
جسد خالد صالح في فيلم"هى فوضى" دور حاتم أمين الشرطة المستبد الذي كان يردد دائما مقولة:"إللي مالوش خير في حاتم ملوش خير في مصر".



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