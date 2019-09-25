برلمانى ينتقد أجر مدرب المنتخب الوطنى: "مستفز للمواطنين"

انتقد النائب خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، اتحاد الكرة المصري، بعد اتفاقه مع حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب، حجم الراتب الشهري الذي سيتقاضاه نظير عمله والذي يتجاوز 700 ألف جنيه شهريًا.



وقال أبوطالب، في بيان له، إن مثل هذه الأرقام والأجور التي يتقاضاها مدرب المنتخب الفني، تثير الاستفزاز والغضب لقطاع عريض من المواطنين، وهو ما رصدناه خلال تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي يعاني فيه الشارع المصري من غضب مكتوم نتيجة ارتفاعات الأسعار التي طالت السلع والكهرباء والمياه، وعجز الكثير عن تدبير احتياجاته المعيشية.



وتابع عضو البرلمان: "في أوروبا والدول المتقدمة، لا يتقاضى مدربو المنتخبات الوطنية سوى أجور رمزية من وراء قيامهم بهذه المهمة، حيث يعتبرون هذا العمل بمثابة مهمة وطنية لرفع اسم بلادهم عاليًا في المحافل الدولية، في حين أن الوضع في مصر يختلف كثيرًا، قد يعتذر البعض عن عدم مهمة تدريب المنتخب الوطني نتيجة تدني الأجر والراتب الذي سيتقضاه شهريًا".



ويرى أبوطالب، أن مثل هذه الأجور التي يتقاضاها مدرب المنتخب الوطني، كفيلة بدعم عشرات المستشفيات الحكومية التي تعاني من الإهمال، وكفيلة أيضًا بإقامة مدارس جديدة أو حتى مصانع لتوفير فرص عمل للشباب.