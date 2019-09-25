محمد حفظي ضيف هيثم دبور في "ليل داخلي" على راديو اينرجي

يستضيف السيناريست هيثم دبور، المنتج والسيناريست ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي، في أول ظهور إعلامي له بعد توليه إدارة مهرجان القاهرة بداية من الدورة الأربعين، والتي أقيمت في نوفمبر الماضي، وذلك في أولى حلقات هيثم دبور بعد عودة برنامج "ليل داخلي" في موسمه الرابع.



ويتناول الحوار واقع صناعة السينما في مصر، والطفرات التي حققتها بعض الأفلام على مستوى الإيرادات، بالإضافة إلى تحديات الصناعة وصعود منصات العرض الرقمية.



ويعد حوار "حفظي"، أولى حلقات السيناريست هيثم دبور بعد عودة البرنامج في موسمه الرابع، بداية من يوم الأحد، حيث يقدم حلقة الأحد السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، وحلقة الإثنين السيناريست هيثم دبور، وحلقة الثلاثاء السيناريست أحمد مراد.