الرئيس السيسى يشارك فى قمة "التنمية المستدامة" بالأمم المتحدة

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، في أعمال قمة "التنمية المستدامة" التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان "تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة".



ومن المقرر، أن يلقي الرئيس السيسي بيان مأصر الذي يتضمن رؤية مصر بالنسبة لمحاور التحرك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الدولي.