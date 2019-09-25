ارتفاع مبيعات أيكيا عبر الإنترنت 43%

قالت أيكيا اليوم الأربعاء، إن مبيعاتها عبر الإنترنت زادت 43 بالمئة في 12 شهرا حتى نهاية أغسطس آب، ما ساهم في زيادة مبيعات التجزئة الكلية لأكبر مجموعة لبيع الأثاث في العالم ستة بالمئة على أساس العملات المحلية.



وقالت الشركة في بيان إن مبيعات التجزئة أو‭‭ ‬‬مبيعات الخدمات والمنتجات في جميع متاجر أيكيا والمتاجر الإلكترونية للمجموعة وعددها 433 بلغت 41.3 مليار يورو (45.4 مليار دولار) بزيادة 6.5 بالمئة مقارنة مع السنة المالية السابقة عند حسابها باليورو.



وقال الرئيس التنفيذي توربيورن لوف لرويترز إن المبيعات في المتاجر المفتوحة منذ عام أو أكثر ارتفعت 1.2 بالمئة وإن المبيعات الإلكترونية تمثل الآن أكثر من سبعة بالمئة.



وفي السنة المالية السابقة للشركة، زادت مبيعات التجزئة 4.5 بالمئة بالعملة المحلية ونمت المبيعات على أساس مقارن واحدا بالمئة.