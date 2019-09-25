برلمانية: أردوغان مصاب بالحقد والعداء لمصر

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن دور الدولة المصرية في إفشال مخطط أردوغان لإعادة سيطرة تركيا على الإقليم العربي، ووقوف شعبها ضد جماعة الإخوان، أصاب الرئيس التركي بحالة من الحقد والعداء لمصر



وأشارت النائبة، إلى أن هناك انتهاكات فظيعة وصارخة يرتكبها النظام التركي بحق الشعب التركي كما أنه سبب مباشر في العديد من الحوادث الإرهابية بالمنطقة العربية.



وشددت أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.



وأكدت أن لتركيا دورا مشبوه في دعم ورعاية الإرهاب في المنطقة، ويتحضن جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها في تركيا، كما أنه يوفر الدعم السياسي والمنصات الإعلامية لعناصرها الإرهابيين بهدف استمرار الترويج لأفكارهم التخريبية في مصر والمنطقة بأسرها.