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سياسي

برلماني: قانون المعاشات الجديد ضمن حق العاملين بالدولة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أكد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة عهدوا على الانتصار للعمال فى التشريعات التى خرجت خلال الفترة الماضية للحصول على كافة حقوقهم المالية والتأمينية وما يضمن حقه فى العيش بحياه كريمة، والتى جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى أكد أنه يعلم جيدًا بأن العمال أكثر من تحمّلوا مع الشعب المصرى إجراءات الإصلاح الاقتصادى.

وأوضح وهب الله، أن البرلمان عمل بقانون التأمينات والمعاشات على تعديل مواد عده ضمنت حق أصحاب المعاشات وحق العاملين بالدولة، من بينها ربط العلاوة الدورية بوضع حد أدنى للتضخم، بجانب وضع شرط بأن تتضمن الموازنة العامه سنويا بما التزمت به الخزانة العامة بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عامًا.

وأضاف أنه تم الإلزام بوضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، مشيرا إلى أن تم الانتصار أيضا للعماله غير المنتظمه بتوفير تأمين لهم بتحمل الحكومة جزءا منه.

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