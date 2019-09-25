بلومبرج: مستقبل قاتم ينتظر الاقتصاد التركي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه رغم إشادة صندوق النقد الدولي بقدرة تركيا على تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة خلال الفترة الماضية، إلا أنه توقع فشلًا جديدًا لها.



وأضافت الوكالة، أن الصندوق شكك في الجهود الحكومية التركية لرفع مستوى النمو والاستفادة من هدوء السوق العالمي للشروع في إجراء إصلاحات طال انتظارها.



وتابعت، أن الصندوق حذر من احتمالات قاتمة في المستقبل، قائلًا: "الهدوء الحالي يبدو هشًا.. يجب أن تكون الإجراءات لدعم نمو الائتمان محدودة".



وأوضحت الوكالة، أن أردوغان يسعى إلى خفض أسعار الفائدة لاستكمال الجهود الأخرى لتشبع الاقتصاد بالإقراض، رغم فشل تركيا شبه المؤكد من الاقتراب من هدفها المتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.3٪ هذا العام.



وتابع الصندوق، أنه رغم التحول الأخير من دون التنفيذ المتسق لمجموعة شاملة من الإصلاحات، فمن المرجح أن يظل النمو على المدى المتوسط ضعيفًا بالنظر إلى ضغوط الميزانية العمومية".



وأوضحت الوكالة، أن العجز المالي زاد مع عدم اليقين بشأن النطاق المحتمل للالتزامات الطارئة والضغوط المحتملة لتمديد الديون تحد من المساحة المالية المتاحة، ووصف الصندوق الإجراءات التركية لخفض أسعار الفائدة بأنها عدوانية للغاية.