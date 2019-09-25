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عالم

عملية بحث مكثفة عن طفلة مفقودة في مخيم عطلات باليابان

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:11 م
جريدة الدستور
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تجري الشرطة اليابانية وفرق الإنقاذ عمليات بحث مكثفة عن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فُقِدت أثناء تواجدها في مخيم للعطلات بمحافظة ياماناشي، حيث أنضم حوالي 60 شخصًا وكلاب مدربة لجهود الإنقاذ، كما تم توسيع دائرة البحث عن طريق قطع العشب الطويل وفحص النزل، فيما لم تسفر عملية مسح لنهر قريب عن نتيجة.

وأشارت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية إلى أن الطفلة ميساكي أوجورا، المقيدة بالصف الأول الإبتدائي من ناريتا بمحافظة شيبا، كانت قد وصلت إلى موقع التخييم في منطقة جبلية بقرية دوشي، برفقة مجموعة تضم 30 شخصا، منهم أمها وشقيقتها.

وذكرت الشرطة أن أوجورا فُقِدت بعد تناولها وجبة خفيفة بالقرب من الخيمة، حيث كانت تتابع أطفالًا آخرين يتجهون إلى مكان آخر.

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