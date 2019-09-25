تكريم الفائزين في مسابقة "لووون" على مسرح الهناجر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض فنون تشكيلية للفائزين في الدورة السابعة لمسابقة لووون للعام المالي 2018 2019، بجانب إحتفالية لتوزيع شهادات التقدير والتكريم للفائزين في المسابقة وذلك على مسرح مركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يوم 30 سبتمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وذلك بحضور ممثلين عن الدول الأفريقية المشاركة في المسابقة لهذا العام.



الجدير بالذكر أن مسابقة لووون هذا العام كان لها طابع مصري أفريقي من خلال دعوة أطفال كافة الدول الأفريقية للمشاركة فيها عن طريق قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وقام بالإشراف على جميع الأعمال الفنية قومسير عام المسابقة الفنان بدوي مبروك، وتضمنت مجالات المشاركات بالمسابقة "الرسم والتصوير، التصوير الفوتوغرافي، النحت، الخزف، والتشكيل الفني، أعمال مركبة باستخدام أي نوع من خامات البيئة المحيطة".



تكونت لجنة التحكيم للمسابقة من أساتذة متخصصين فى الفنون التشكيلية والتطبيقية برئاسة الفنان د. أشرف عبد القادر الأستاذ بكلية التربية الفنية، وعضوية كل من الفنانين د. إيمان منير، د. إيهاب الطوخى بكلية الفنون الجميلة، شيماء الجوهرى، بدوى مبروك، ومدير عام ثقافة الطفل بالهيئة.