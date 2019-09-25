رئيسا وزراء ماليزيا وهولندا يلتقيان في نيويورك

أعلن وزير الشئون الاقتصادية الماليزي محمد أزمين، أن رئيس الوزراء مهاتير محمد التقى نظيره الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليًا في نيويورك.



وقال "أزمين" حسبما أوردت وكالة أنباء "برناما" الماليزية: "إن المناقشات التي جرت بين مهاتير محمد ومارك روته تُعد بمثابة اجتماع ثنائي بين ماليزيا وهولندا".



وأضاف أن البلدين يبذلان جهودًا لإيجاد التعاون في قطاع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة من أجل مساعدة المزارعين على أن يصبحوا أكثر إنتاجية.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الهولندي وجه الدعوة لنظيره الماليزي لزيارة بلاده وتعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب عن ثقته في إمكانية الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية عن طريق العلاقات الوثيقة بين البلدين.