تسليم "أطراف صناعية" ومقاعد متحركة وأجهزة طبية بكفر الشيخ

وزع محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أطراف صناعية وسماعات طبية ومقاعد متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة وغير القادرين، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال المحافظ، إنه تم تسليم 10 أطراف صناعية و20 مقعد متحرك و7 سماعات طبية لغير القادرين من جميع مراكز المحافظة بالمجان وبضمان 3 سنوات، في إطار اهتمام الدولة ورعايتها لغير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة.



وأشاد المحافظ بدور مؤسسات المجتمع المدني في خدمة المجتمع، من خلال ما تقدمه من دعم للأعمال الخيرية التي تخدم أبناء المحافظة، وتسهم في تعزيز قيم المشاركة والتنمية المجتمعية.