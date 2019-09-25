مقتل 13 مسلحًا من طالبان باشتباكات مع القوات الأفغانية

أعلن الجيش الأفغاني مقتل 13 مسلحًا من حركة "طالبان" وإصابة 7 آخرين، خلال صد هجمات شنتها عناصر الحركة على نقاط أمنية في إقليم باكتيكا جنوب شرقي البلاد.



وقال فيلق "ثاندر 203" التابع للجيش الأفغاني - في بيان أصدره اليوم الأربعاء، وبثته وكالة أنباء خاما برس - إن مجموعة من حركة "طالبان" حاولت تنفيذ هجمات على نقاط أمنية في إقليم باكتيكا، غير أن قوات الأمن صدت الهجوم، ما أسفر عن مقتل 13 مسلحًا وإصابة 7 آخرين من طالبان، التي لم تعلق على بيان الجيش حتى الآن.