انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط ومشتقاته 20%

انخفضت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 20 بالمئة في الشهور السبعة الأولى من 2019 إلى 1.398 مليار دينار "1.97 مليار دولار" مقارنة مع نفس الفترة من 2018، بحسب بيانات الإحصاءات العامة الأردني، اليوم الأربعاء.



وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية يوليو 2018 نحو 1.74 مليار دينار.



ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.