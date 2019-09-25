مفاجأة.. مدرب السودان: "فيفا" تلاعبت في تصويتي لمحمد صلاح

فجر الكرواتى زدرافكو زيمنوفيتش، مدرب منتخب السودان، مفاجأة بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن نتائج غير صحيحة لصوته في مسابقة The BEST التي يعطيها الفيفا لأفضل لاعب في العالم بشكل سنوي.



وقال مدرب السودان في تصريحات لـ"قناة العربية" أنه تفاجئ بوجود اسمه في القائمة التي أعلنتها الفيفا وصوته ذهب إلى ميسي،رغم أنه صوت لصالح نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول محمد صلاح.



إنتهى حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاختيار "الأفضل" في العالم بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، كما تُوج الألماني يورجن كلوب كأفضل مدرب في العالم، وجاء البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس مرمى في العالم.