شاهد.. سلمى أبو ضيف تثير الجدل

شاركت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، جمهورها بصورة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وظهرت "سلمى" مرتدية ملابس مكشوفة بمنطقة البطن، وكان تنسيق ملابسها مثير للجدل، فنالت التعليقات السلبية.



يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في بطولة مسلسل "طلعت روحي" مع إنجي وجدان، نيقولا معوض، إنعام سالوسة، ميار الغيطي، إسلام إبراهيم، أحمد فريد.

