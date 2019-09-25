تنمية الصادرات تشارك في أكبر معرض للرخام

نظمت هيئة تنمية الصادرات بالتنسيق مع المجلس التصديرى لمواد البناء مشاركة مصر فى معرض Marmomac أكبر معارض الرخام والجرانيت في العالم الذى يقام بمدينة فيرونا الإيطالية فى الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر على مساحة 348 مترًا مربعًا وبمشاركة 12 شركة مصرية.



ومثل الهيئة في المعرض د. حسام يونس وكيل الوزارة ومدير الجناح المصري بالمعرض، ومحمد عثمان مدير قطاع مواد البناء بالهيئة.