الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج: صحة المواطن أهم قضايا الدولة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 03:01 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهد محافظ سوهاج اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف لمناقشة قضايا "ختان الإناث، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة" تحت عنوان "الصحة الإنجابية بين الطب والدين".

وأكد المحافظ - في كلمته خلال الندوة - بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من المشايخ والأئمة بمديرية الأوقاف - أهمية التركيز على مناقشة قضية المشكلة السكانية التي تعد أكبر عائق لتحقيق التنمية.

وأشار إلى أن حماية المواطن المصري والحفاظ على صحته من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة، موضحًا أن المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج خلال العام الماضي كانت تمثل تحديًا كبيرًا، حيث بلغ معدل الأمية نسبة 38% تقريبًا لتصل إلى 23% فقط هذا العام، بفضل التعاون بين جميع الأجهزة المعنية، واقتحام تلك المشكلات، والعمل على تحويل جميع المؤشرات السلبية إلى مؤشرات إيجابية، مشيدًا بجهود الأوقاف في التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في سوهاج، حيث تم فتح 1600 فصل لمحو الأمية بمختلف قرى ومدن المحافظة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة إجهاضها وسبب اختفائها (فيديو)

منذ يوم

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ يوم

ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟

منذ حوالي 9 ساعات

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

الرئيس نيوز

بالوثائق.. كيف علم "أخوان مصر" أقرانهم في تونس تأسيس الكيانات السرية؟

انفوجراف.. محاور كلمة السيسى.. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكومة للنواب: لا يوجد تعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة

الصحة: عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بجوبا تبدأ عملها بمسح عدد من مواطني جنوب السودان

منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

كشكول

بالفيديو.. معلم يعتدي على طالب بـ«العصا» بمدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة

"درة" يوقع ديوان " امرأة ليست عادية" بساقية الصاوي

3 مليارات جنيه لـ4 مستشفيات جامعية جديدة بجامعة طنطا

إطلاق بنك معلومات منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

“نيسان” تقرر سحب مليون سيارة من السوق الأمريكي

“الصحة”: عيادة “تحيا مصر إفريقيا” تبدأ عملها بجنوب السودان

فريق طبي عالمي بـ”طب أسنان الأزهر” لإجراء عمليات جراحية مجانًا

رئيس “مياه سوهاج” يبحث تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

تكريم الفائزين في مسابقة "لووون" على مسرح الهناجر

موسوعة فنادق القاهرة والإسكندرية بعهد محمد علي في رسالة دكتوراه

السيمفوني يعزف موسيقى الأفلام العالمية ويكرم اسم فلليني.. السبت

المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة الإسماعيلية

صفحتنا ع الفيس بوك