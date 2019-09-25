محافظ سوهاج: صحة المواطن أهم قضايا الدولة

شهد محافظ سوهاج اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف لمناقشة قضايا "ختان الإناث، والزواج المبكر، وتنظيم الأسرة" تحت عنوان "الصحة الإنجابية بين الطب والدين".



وأكد المحافظ - في كلمته خلال الندوة - بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من المشايخ والأئمة بمديرية الأوقاف - أهمية التركيز على مناقشة قضية المشكلة السكانية التي تعد أكبر عائق لتحقيق التنمية.



وأشار إلى أن حماية المواطن المصري والحفاظ على صحته من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة، موضحًا أن المؤشرات السكانية لمحافظة سوهاج خلال العام الماضي كانت تمثل تحديًا كبيرًا، حيث بلغ معدل الأمية نسبة 38% تقريبًا لتصل إلى 23% فقط هذا العام، بفضل التعاون بين جميع الأجهزة المعنية، واقتحام تلك المشكلات، والعمل على تحويل جميع المؤشرات السلبية إلى مؤشرات إيجابية، مشيدًا بجهود الأوقاف في التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في سوهاج، حيث تم فتح 1600 فصل لمحو الأمية بمختلف قرى ومدن المحافظة.