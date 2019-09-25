شاهد.. صبري فواز يحيي ذكرى رحيل خالد صالح

أحيا الفنان صبري فواز، ذكرى وفاة صديقه الفنان خالد صالح الذي رحل عن عالمنا في 25 سبتمبر 2014.



ونشر "فواز" عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للراحل خالد صالح، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا أبو أحمد.. واحشني".



يذكر أن الفنان خالد صالح رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 50 عامًا، وكانت آخر أعماله فيلم "الجزيرة 2" وشارك في بطولته أحمد السقا، هند صبري، خالد الصاوي، أحمد مالك، أروى جودة، ونضال الشافعي، ومن تأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة.

