اعتماد 10.9 مليون جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب بالوادي الجديد

قال رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، إنه تم اعتماد مبلغ 10.9 مليون جنيه لتطوير خدمات مياه الشرب.



وأوضح - في تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم البدء في إحلال وتجديد محطتي مياه الشرب بقريتي: بدخلو والعوينة بتكلفة سبعة ملايين جنيه، لرفع كفاءة عمل المحطتين وتوفير مياه الشرب النقية، كما تم البدء إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب "الاسبستوس" بشبكات أخرى بلاستيكية آمنة وصحية بمدينة "موط" بطول 8 كيلومتر، وبتكلفة 3.9 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للحد من المخاطر الصحية لهذه الخطوط.



وعلى صعيد متصل، صرح المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أنه تم البدء في تنفيذ خطة غسيل محطات مياه الشرب بمدينة الخارجة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من عمليات التطهير والتنظيف للخزانات والأحواض بمحطتين، وجاري العمل بباقي المحطات تباعا، ضمانا لنقاء المياه وصلاحيتها، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.