الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. "الوفد" يبدأ أول معسكراته للشباب بالعين السخنة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:58 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
تنطلق غدًا الخميس، فعاليات معسكر شباب الوفد الذي تنظمه اللجنة النوعية للشباب، خلال الفترة من 26 وحتى 28 سبتمبر الجاري، تحت عنوان"الواقع وتحديات المستقبل".

أعلنت اللجنة المشرفة على المعسكر، الانتهاء من كافة التجهيزات، بدءًا من التسكين، وجدول المحاضرات، والبرنامج التفصيلى والزمنى للمعسكر.

وأكدت اللجنة المشرفة على معسكر شباب الوفد، أن الهدف من عملية التدريب، هو تجهيز شباب الوفد، لكافة الفعاليات والاستحقاقات الانتخابية القادمة؛ واستعدادًا لانتخابات المحليات، والشيوخ والنواب، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الوفد، بضرورة إعداد كوادر وفدية من الشباب الذى يؤمن بفكر الحزب، ويعتنق نهجه الفكرى.

ومن المقرر أن يلتقي "أبو شقة" شباب الحزب المشارك فى المعسكر، ويلقى خطابًا سياسيًا فى الحفل الختامى، كما يتم فتح حوار مفتوح بين رئيس الوفد والشباب.

وتتكون اللجنة المشرفة على المعسكر من طارق تهامى سكرتير مساعد الوفد، ومحمد فؤاد سكرتير مساعد الحزب، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، وجمال شحاتة، أمين الصندوق المساعد للحزب، ومقرر اللجنة النوعية للشباب.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تنظيم معسكر شباب الوفد، البرنامج التفصيلى للمعسكر، والذى سيتم تنفيذه خلال ثلاثة أيام تدريبية، تتضمن محاضرات سياسية وإدارية وإعلامية واجتماعية تهدف إلى إعداد كوادر وفدية جديدة.

فى اليوم الأول الخميس 26 سبتمبر، يتضمن محاضرة واحدة بعنوان "حزب الوفد..بين الفكر والتطبيق" ويتحدث خلالها عدد من قيادات الوفد.

ويتضمن اليوم الثانى الجمعة 27 سبتمبر، ثلاثة محاضرات هى: علم النفس الإيجابى "رؤية تطبيقية" ويتحدث فيها الدكتور هانى صبرى مدرس الاجتماع السياسى بجامعة السويس، ومحاضرة حول التغيرات المناخية كمصدر لتهديد الأمن "دراسة حالة مصر"، ويتحدث فيها الدكتور هشام بشير أستاذ العلوم السياسية، ووكيل كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، ومحاضرة حول "حروب الجيل الرابع ومخططات إفشال الدولة المصرية" ويتحدث فيها اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز مستشار أكاديمية ناصر العليا.

أما اليوم الثالث السبت 28 سبتمبر، فيتضمن ثلاث محاضرات هى:صناعة الإنسان فى ضوء مهارات القرن الواحد والعشرين، وتتحدث فيها الدكتورة هاجر التونسى الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة العريش، ومحاضرة حول "الأمن القومى المصرى والعلاقات الثقافية الإفريقية" وتتحدث فيها الدكتورة رشا أبو شقرة المدرس بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، ومحاضرة "مستقبل الإعلام فى مصر" ويتحدث فيها النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ووزير الإعلام الأسبق.

ويختتم المعسكر مساء السبت القادم، حيث يلتقى "أبو شقة" شباب الحزب، ويلقي خطابًا سياسيًا، كما يتم تنفيذ جلسة حوار مفتوح مع رئيس الحزب حول أهم القضايا فى الساحة السياسية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

طبيبة تطالب زوجها بـ175 ألف جنيه مصروفات مصيف

منذ أقل من ساعتين

«فساد أردوغان» يسمم التعليم.. «المشانق» مصير المدرسين

منذ حوالي 9 ساعات

سيدة فى دعوى لحبس زوجها: رفض سداد 1500 جنيه لشراء ألعاب لأطفالى

منذ حوالي 3 ساعات

4 جرائم تفضح «السلطان الكاذب».. حقائق تعرّي «أردوغان»

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

الرئيس نيوز

بالوثائق.. كيف علم "أخوان مصر" أقرانهم في تونس تأسيس الكيانات السرية؟

انفوجراف.. محاور كلمة السيسى.. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكومة للنواب: لا يوجد تعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة

الصحة: عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بجوبا تبدأ عملها بمسح عدد من مواطني جنوب السودان

منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

كشكول

بالفيديو.. معلم يعتدي على طالب بـ«العصا» بمدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة

"درة" يوقع ديوان " امرأة ليست عادية" بساقية الصاوي

3 مليارات جنيه لـ4 مستشفيات جامعية جديدة بجامعة طنطا

إطلاق بنك معلومات منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

“نيسان” تقرر سحب مليون سيارة من السوق الأمريكي

“الصحة”: عيادة “تحيا مصر إفريقيا” تبدأ عملها بجنوب السودان

فريق طبي عالمي بـ”طب أسنان الأزهر” لإجراء عمليات جراحية مجانًا

رئيس “مياه سوهاج” يبحث تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

تكريم الفائزين في مسابقة "لووون" على مسرح الهناجر

موسوعة فنادق القاهرة والإسكندرية بعهد محمد علي في رسالة دكتوراه

السيمفوني يعزف موسيقى الأفلام العالمية ويكرم اسم فلليني.. السبت

المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة الإسماعيلية

صفحتنا ع الفيس بوك