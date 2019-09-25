اليونان تبحث مستقبل البلقان مع بلغاريا ورومانيا وكرواتيا

التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، نظراءه من بلغاريا ورومانيا وكرواتيا في نيويورك بالولايات المتحدة، حيث ناقشوا مستقبل منطقة غرب البلقان وسبل تعزيز التعاون الإقليمى.



وناقش الوزراء خلال الاجتماع طموحات عضوية الاتحاد الأوروبى بالنسبة إلى شمال مقدونيا وألبانيا، إذ سيقرر أعضاء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، ما إذا كانوا سيبدأون محادثات الانضمام مع سكوبي وتيرانا، وفقًا لما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية، اليوم الأربعاء، على موقعها الإلكتروني.



وقال ديندياس في أعقاب الاجتماع: "أعتقد أنها خطوة جيدة بالنسبة لوزراء خارجية دول البلقان أن يكونوا قادرين على تبادل وجهات النظر، وكذلك أن نصل إلى مواقف مشتركة تتعلق بمصالحنا المشتركة والمنطقة المشتركة الأوسع داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفًا أنه بعد أزمة استمرت 10 سنوات خرجت اليونان من العزلة وأصبحت مستعدة لأن تلعب دورًا في المنطقة الأوسع.