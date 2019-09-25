اليوم.. بدء المؤتمر 7 لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

بدأت اليوم أولى أعمال اجتماع المؤتمر السنوى السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتى تستضيفها القاهرة، بمقر جامعة الدول العربية على مدار يومين، حيث يناقش المجتمعون موضوع توحيد أنظمة شئون الموظفين العاملين فى الأمانة العامة للبرلمانات العربية، إلى جانب اجتماع الجمعية العامة الـ38، واجتماع اللجنة التنفيذية للجمعية، وإجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية، وبعض الموضوعات الإجرائية، والتقرير المالى السنوى الخاص بالجمعية، والأنشطة التى قامت بها الجمعية على مدار العام الماضى.



وخلال الاجتماع ألقى السيد المستشار محمود فوزى، مستشار الأستاذ الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، كلمة نيابة عن مجلس النواب، نقل خلالها تحيات الأستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب إلى أعضاء جمعية الأمناء العاميين للبرلمانات العربية والوفود المشاركة فى الاجتماع، كما أكد المستشار محمود فوزى أن تأسيس الجمعية منذ عام 1994 إنما جاء كخطوة هامة على طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وبهدف دعم وتطوير تلك المؤسسات وتبادل الخبرات والتنسيق فيما بينها، من أجل تقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة لأعمال البرلمانات العربية.



وأشار إلى أن موضوع المؤتمر المتعلق بتوحيد أنظمة شئون الموظفين العاملين بالأمانات العامة للبرلمانات العربية هو أمر هام، ويتصل مباشرة بمنظومة الكفاءة والأداء للبرلمانات العربية، نظرًا لما يمثله موظفو الأمانة العامة من عمود فقرى للمؤسسة، الأمر الذى يستلزم الاهتمام بكل ما يتعلق بالعاملين بها، وأنظمة شئون عملهم، مشيرًا إلى ضرورة تبادل الرؤى والخبرات فى هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى بعض القواسم المشتركة لتحقيق هذا الغرض، حيث إنه لا يوجد نمط موحد تسير عليه الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وإنما يختلف باختلاف التجارب البرلمانية لكل دولة، مؤكدًا أن اجتماع الجمعية سيكون فرصة مواتية لإجراء مناقشات تفصيلية ومفيدة لتبادل وجهات النظر، ووضع خارطة تحرك للفترة القادمة تخدم أهداف الجمعية والهدف من الاجتماع الحالى.



كما جرى خلال الاجتماع تكريم لبعض السادة الأمناء العموم السابقين للبرلمانات العربية، وتسليمهم دروعًا تذكارية، حيث تم تكريم السيد المستشار أحمد سعد الدين أمين عام مجلس النواب المصرى سابقًا، والسيد خالد اللوزى أمين عام مجلس الأعيان الأردنى، والسيد بشير السليمانى أمين عام المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى سابقًا، والسيد صلاح الدين أحمد عبدالعزيز أمين عام مجلس النواب العراقى سابقًا.