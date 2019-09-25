الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات تبحث التعاون في مجال التطوير مع "ايكول بوليتكنيك"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:54 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
طباعة
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع بنوا ديفود نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث في ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique؛ بمقر الكلية في باريس؛ والتي ترتكز أنشطتها على البحث والتعليم والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتهدف الى اعداد كوادر متخصصة لقيادة مشروعات مبتكرة لمواجهة التحديات المجتمعية.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في مجال بناء قدرات الشباب المصري وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تسعى مصر من خلالها إلى إقامة شراكات عالمية في مجالات البحث والتطوير، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يساهم في تمكين عمليات التحول الرقمي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات واعداد الكفاءات الرقمية من خلال اتاحة البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة للشباب، والاهتمام بالتعليم الرقمي، بالإضافة الى العمل على انشاء جامعة متخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مدينة المعرفة بالعاصمة الادارية الجديدة؛ وفي هذا السياق تم بحث التعاون بين ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique والجامعة الجديدة.

كما تم مناقشة أهم البرامج التدريبية التي تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique، وبحث آليات العمل المشترك في مجالات بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، كما تم مناقشة امكانية التعاون البحثي بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التي تمثل أولوية في الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي من أبرزها التطبيقات المتعلقة بالرعاية الصحية، والزراعة، والمرور.

وخلال اللقاء؛ أشاد الوزير بالأنشطة والبرامج التي تقدمها ايكول بوليتكنيك Ecole Polytechnique لطلابها؛ وهو الأمر الذي يؤكد على ريادتها العالمية في هذا المجال.

حضر اللقاء المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندسة جُلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة وزير الاتصالات لفرنسا على رأس وفد رفيع المستوى لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعاون مصري فنلندي في مجال الذكاء الاصطناعي

مصر تتفق مع الصين على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي (صور)

وزير الاتصالات: تعاون مصرى يابانى فى مجال الذكاء الاصطناعى

تعاون بين الاتصالات وجامعة هيروشيما لبناء القدرات في المجالات التكنولوجية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

منذ حوالي 21 ساعة

اتحاد الكرة يفتح تحقيقًا في ملابسات تصويت مصر لـ"محمد صلاح"

منذ حوالي 21 ساعة

شيرين عبدالوهاب توضح حقيقة إجهاضها وسبب اختفائها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«فساد أردوغان» يسمم التعليم.. «المشانق» مصير المدرسين

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

إحالة مرتكبة "أبشع جريمة" بالسويس للجنايات

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

الرئيس نيوز

بالوثائق.. كيف علم "أخوان مصر" أقرانهم في تونس تأسيس الكيانات السرية؟

انفوجراف.. محاور كلمة السيسى.. أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكومة للنواب: لا يوجد تعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة

الصحة: عيادة "تحيا مصر أفريقيا" بجوبا تبدأ عملها بمسح عدد من مواطني جنوب السودان

منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

اختبار حقيبة النوم مطلوب قبل الشراء لتجنب المفاجآت غير السارة

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

كشكول

بالفيديو.. معلم يعتدي على طالب بـ«العصا» بمدرسة السعيدية الثانوية في الجيزة

"درة" يوقع ديوان " امرأة ليست عادية" بساقية الصاوي

3 مليارات جنيه لـ4 مستشفيات جامعية جديدة بجامعة طنطا

إطلاق بنك معلومات منتدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

إسلام سياسي

محمد سعيد رسلان: "أصحاب دعوات التظاهر خائنون للدين والأوطان" - فيديو

لجان «الإرهابية» تشترى «صفحات مليونية» لترويج «دعوات الفوضى»

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور


زيت وسكر

“نيسان” تقرر سحب مليون سيارة من السوق الأمريكي

“الصحة”: عيادة “تحيا مصر إفريقيا” تبدأ عملها بجنوب السودان

فريق طبي عالمي بـ”طب أسنان الأزهر” لإجراء عمليات جراحية مجانًا

رئيس “مياه سوهاج” يبحث تحسين واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

تكريم الفائزين في مسابقة "لووون" على مسرح الهناجر

موسوعة فنادق القاهرة والإسكندرية بعهد محمد علي في رسالة دكتوراه

السيمفوني يعزف موسيقى الأفلام العالمية ويكرم اسم فلليني.. السبت

المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة الإسماعيلية

صفحتنا ع الفيس بوك