خارجية البرلمان تطالب بفتح تحقيق دولى فى جرائم أردوغان

طالب النائب محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة فتح تحقيق موسع في الاتهامات الموجهة إلى رئيس تركيا، الخاصة بدعم الجماعات الإرهابية والتدخل السافر في الأراضي السورية، خاصة مع وجود أدلة عليها.



وأكد العرابي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جرائم أردوغان ودعم الإرهاب في الدول العربية أصبحت أمورا معلومة للجميع، لافتا إلى أن المؤسسات الأمريكية وأجهزة الرصد لديها معلومات مهمة في هذا الشأن إلا أنها ترفض الكشف عنها.



ولفت إلى أن أردوغان يستخدم الجماعات الإرهابية في تحقيق مصالح خاصة بدولته بضرب الأنظمة المختلفة معه والتي رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن دعم الإرهاب في ليبيا وسيناء يقف خلفه النظام التركي بشكل لا يقبل الشك، وذلك بأدلة واعترافات مسجلة تثبت هذا الأمر.