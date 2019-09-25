الجمارك تناقش النهوض بالاستيراد مع رجال الأعمال
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:49 م
راندا التوني – أسماء إبراهيمطباعة
تستضيف لجنة الإستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين السيد كمال نجم وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك المصرية بمقر الجمعية.
وذلك فى ندوة لإستعراض ومناقشة السياسات الجديدة التي تنتهجها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير الاداء والنهوض بالعمل الجمركي وتأثيرها علي حركة التجارة الخارجية المصرية (استيرادا وتصديرا) فى إطار تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وذلك فى ندوة لإستعراض ومناقشة السياسات الجديدة التي تنتهجها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير الاداء والنهوض بالعمل الجمركي وتأثيرها علي حركة التجارة الخارجية المصرية (استيرادا وتصديرا) فى إطار تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.