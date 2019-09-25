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سياسي

التخطيط: 301 مليار جنيه قيمة أجور العاملين بالجهاز الإداري

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
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قال الدكتور ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط، إن خريطة العاملين بالجهاز الإدارى فى مصر تتضمن 3 محاور، الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثانى يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، للاستماع لجهود الحكومة في خطة الإصلاح الإدارى، بناء على طلب وزارة التخطيط، وذلك بحضور غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط.

وأكد إسماعيل، أن العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع 33 وزارة في مصر 2 مليون و60 ألف و433 موظف، أما المحور الثانى متعلق بالهيئات العامة والت يصل عددها لـ217هيئة بواقع 166 هيئة خدمية تضم 547 ألف و248 موظف، و51 هيئة اقتصادية تضم 342 ألف موظف، والمحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع 2 مليون موظف 822 ألف موظف.

ولفت إسماعيل إلى أن إجمالي العاملين بالجهاز الإدارى للدولة 5 ملايين و771 ألفا و915 موظفا، مع حذف الجزء الخاص بالهيئات الاقتصادية كونه لا يأتي فى إطار الموازنة العامة للدولة ليكون عددهم 5 ملايين و429 ألف موظف، منهم 4 ملايين و525 ألف كادر عام، وحوالي 900 ألف كادر خاص، قائلا: "عندنا حوالى 4 ملايين ونصف المليون موظف كادر عام منهم مليون و300 ألف معلمين ويخصص لهم حوالى 70 مليار جنيه.

وأضاف إسماعيل، أن موازنة العام المالى الجارى تم اعتماد حوالى 301 مليار جنيه لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بخلاف الهيئات الاقتصادية.

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