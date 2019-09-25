تأجيل تجديد حبس 8 منتمين لجماعات إرهابية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، الأربعاء، تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي في القضية رقم 598 لسنة 2016، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل؛ لتعذر حضور المتهمين.



وتبين عدم حضور جميع المتهمين، فتمسك الدفاع بتأجيل جلسة تجديد الحبس لنظرها في وجود جميع المتهمين.



وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بناء على قرار من النيابة العامة، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم إرهابى واعتناق أفكاره، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، ونشر أفكار التنظيم بين مخالطيهم.