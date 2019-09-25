تأجيل محاكمة مسئول بوزارة التخطيط في الرشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المتعقدة بالتجمع الخامس، الأربعاء، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات في وزارة التخطيط، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل، لسماع الشهود والمرافعة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن طلب المتهم " عماد.ا.ا " مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط، رشوة من المتهم "محمد.ع.ع" مدير عام شركة الحسابات المتقدمة "أكت" بواسطة المتهم الثالث "خالد.ا.ع" وهي نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية الخاصة بشركة الحاسبات المتقدمة "أكت" طرف الوزارة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو صرف المستحقات المالية الخاصة بالشركة البالغ قيمتها 120 مليون جنيه.



وتمكن عضو الرقابة الإدارية، من تسجيل اللقاءات بين المتهمين ورصد لقاء بين مسئول التخطيط والوسيط أثناء تسلمه مبلغ الرشوة 300 ألف جنيه، بينما تمكن من ضبط المتهم الثاني أثناء محاولته الهرب للخارج.