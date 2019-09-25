المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة الإسماعيلية

عقد قصر ثقافة الاسماعيلية ندوة بعنوان "المشاركة المجتمعية للشباب "ضمن النشاط االذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الاسماعيلية، للدكتور محمد غنيم وتحدث قائلا: للشباب دور عظيم في إنماء وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجرد مجال واحد، لكن يتقاطع مع جميع الميادين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومختلف قطاعات التطور، وذلك عن طريق تعزيز روح المواطنة لديهم، وتجعلهم يساهمون في مساعدة الآخرين، ويقدمون لمجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابية وقوتهم في الميادين الصحيحة، والتعرف على الموضوعات المحلية التي تخص المجتمع الذي يعيشون به، واكتساب علم في تاريخه ومميزاته وخصائصه واحتياجاته، مما يمكنهم من تحديثه وتنميته.



كذلك إنشاء المجموعات الشبابية المختلفة والمشاركة فيها، فهناك العديد مما يمكن أن يقوم به الشباب المهتمين بالعمل في ميدان واحد، وهو ما يمكن أن يسهم في تعديل ذلك الميدان والمجتمع المحيط بهم، أيضا الشباب هم اللبنة الأولى التي تقام عليها المجتمعات القوية، والقوة الخارقة في تشييد المجتمع والنهوض به.



فكلما كان عدد الشباب في المجتمع أضخم كان المستقبل أكثر إشراقا لذلك المجتمع، كما نجد أن الأمم والحضارات تراهن على الشباب في نهضة مجتمعاتها، لأنها تعي أن المجتمع الشاب الفتي قادرًا على الوقوف بنفسه دون مساندة خارجية، فالشباب المسلح بالعلم والمعرفة والفِكر السليم والتوجه الصحيح في الأفكار والمعتقدات قادرٌ على تشييد مجتمع حضاري وعلمي.