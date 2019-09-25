القبض على هارب من السجن خلال أحداث ثورة يناير

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة بالسجن المؤبد، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.



وكانت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت تواجد أحد الأشخاص، هارب من أحد السجون خلال أحداث يناير 2011 حيث كان ينفذ عقوبة السجن المؤبد في قضية مخدرات، بمسكنه بدائرة القسم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على 12 لفافة لنبات البانجو المخدر، وبطاقة رقم قومي تحمل صورته واسم مختلف، وعقد زواج باسم شقيقه مُثبت به صورته الشخصية.



واعترف المتهم بسابقة هروبه من السجن، وأقر بحيازته للمضبوطات والمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.