نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عددا من الأنشطة بفرع ثقافة قنا، فعقدت مكتبة الطفل والشباب بأبوتشت محاضرة بعنوان "دور المكتبة في نشر الوعي الثقافي" ألقاها عبدالباري إمام، وتحدث عن مفهوم المكتبة، أنواع المكتبات، وأهمية المكتبة في نشر الوعي الفكري والثقافي، كما ذكر أن المكتبة تعمل علي نشر الوعي المعلوماتي والثقافي من خلال توفير جميع الوسائل التي تعين المواطن علي كسب المعرفة والالمام بالثقافة العامة، وعرضت المكتبة فيلم للرسوم المتحركة بعنوان "حكاية سمكة" وتدور أحداثه حول حكاية سمكة وصديقتها الحوت يضيعان خلال رحلة ميدانية لزيارة سفينة الكنز، فيحاولان العودة للوطن بتحدي الصعاب.



وأقام قصر ثقافة نجع حمادى محاضرة بعنوان "قرى لها تاريخ..قرية الغرب بهجورة" ألقاها الشاعر عبدالرؤوف محمد، وأشار إلى تاريخ أهم القري في الغربي بهجورة وكيف تم تكوينها عبر عائلات وقبائل معروفة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أنها تشتهر بزراعة قصب السكر واستخراج العسل الأسود من القصب، وتعتبر من أهم القرى التجارية، حيث بها العديد من محلات الأخشاب وصناعة الموبيليا وذلك بمركز شباب نجع حمادي.