كوكس: بريطانيا ستؤجل الخروج في حالة عدم التوصل لاتفاق

قال المدعي العام البريطاني جيفري كوكس اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية ستلتزم كليا بقانون تأجيل البريكست في حال عدم التوصل لاتفاق.



يأتي هذا في اليوم الذي عقد فيه أولى جلسات البرلمان البريطاني بعد قرار المحكمة العليا البريطانية أمس بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان البريطاني.



بينما دعا زعيم حزب المعارضة البريطانية جيرمي كوربين زعيم حزب العمل جونسون للتنحي.