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الثقافة

"جنود الله".. رواية أستشرفت تغول الإسلام السياسي المسلح

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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بطريقة مدهشة أورد المؤلف السورى فواز حدد، فى روايته "جنود الله"، ما يبدو لقارئ الرواية، وكأنه استشراف لما حدث فى المنطقة العربية بعد صدورها.

تبرز فى الرواية شخصية محورية أساسية، رجل مع أسرته أفسح الروائى لها المجال واسعا لنطل من خلال حركتها ونشاطها وهواجسها وأفكارها على فترة زمنية محددة، رصد فيها ريح بعض التغييرات الطارئة على المجتمع السورى مطلع القرن الجديد، ليحيط بمتغير، رأى فيه حدثا، وعاش به جرحا، يتصل بالفضاء السورى، فقدم لوحة أدبية، تصلح للدخول فى نسيج الإجابات التى تضمرها.

تنم الرواية عن فطنة الكاتب وذكاء خبرته، التى ظهرت داخل أحداثها وحواراتها، دون أن يصدر أحكاما ذات طابع قضائى أو فكرى مرجعى مدجج بوظائف سياسية، تاركا الشخصية الرئيسية تنضج على وقع حرارة أحداث الرواية المتصاعدة.

الشخصية الرئيسية لأب سورى فى الخمسينات من العمر انضم ابنه إلى تنظيم القاعدة فى العراق فلحق به لاستعادته، وتكشف الأحداث عن تاريخ نموه وتطوره، كشخص ينتمى لجيل تأثر بالأفكار التحررية واليسارية التى ترافقت مع الحرب الباردة بين المعسكرين بعيد الحرب العالمية الثانية.

قسم الكاتب روايته إلى ثلاثة أقسام، فى القسم الأول "طريق آخر إلى الجنة" وعلى طريقة الفلاش باك، يسرد الراوى عودته من بغداد متخفيا داخل صندوق سيارة بيك آب بيضاء عتيقة، مجهزة بأدوات ومواد إسعافية، تجتاز الشوارع مغادرة بغداد فى طريقها إلى الحدود السورية. فالبطل هو أبٌ فاقد الذاكرة عائدٌ من رحلة البحث عن ابنه الشاب «سامر» الذى التحق بجماعة القاعدة فى العراق، والتى انضم إليها أثناء دراسته فى الجامعة العربية ببيروت، وقت تردده على المساجد القريبة من مخيمات الفلسطينيين، حيث تم تجنيده ورصدته المخابرات اللبنانية والسورية بعدما أطلق لحيته وارتدى اللباس الأفغانى.

وفى الجزء الثانى من الرواية تحت عنوان "رسائل من بغداد" تنسال ذاكرة الأب الذى اختار النسيان ليهرب من الفظائع التى شهدها أثناء بحثه عن ابنه لكن فى رسائله إلى صديقته «سناء» ينقل لها حرائق بغداد، الانفجارات العشوائية التى لا تفرق بين مدنيين أو مسلحين، المجازر الطائفية بين الشيعة والسنة من خلال المستشفيات حيث تضج قاعاتها بصرخات رجال ونساء نجوا من الموت السريع بالقنابل والصواريخ الأمريكية ويعانون موتا بطيئا، جراحهم تنزف دما وقيحا، مصابون بترت الشظايا لهم ساقا أو يدا، وأطفال خلفت لهم حروقا من الدرجة الأولى، ومنهم من كان غائبا عن الوعى يحتضر بصمت.

يفشل الأب فى الاتصال بتنظيم القاعدة فيعرض نفسه للاختطاف على يد واحد من العلاس وهو جاسوس يجمع معلومات عن الأجانب الغرباء عن بغداد ويبيعها للجماعات الإرهابية المختلفة.

فى الجزء الثالث والأخير "حافة الجحيم" يختطف والد سامر، يعذبه خاطفوه لكنهم يحتفظون بحياته ليباع لجهة ثانية كانت تابعة لأبومصعب الزرقاوى، الذى يحسن ضيافته من أجل خاطر ابنه سامر الذى أصبح اسمه «عبدالله السورى»، وإليه أوكلت مهمة قيادة تنظيم القاعدة فى الشام، رصد الراوى من خلال حواراته مع الزرقاوى عن تزامن انتشار التطرف الدينى والجماعات الاسلامية مع التواجد الأمريكى فى العراق والعقائد التى تبنى عليها هذه الجماعات من أول تحطيم المواقع الأثرية وإقامة الحدود من قطع يد السارق ورجم الزانية والزانى إلى إلقاء المثليين الجنسيين من فوق أسطح البيوت.

كما كشفت الرواية حوارات الأب البطل مع أبومصعب الزرقاوى وابنه عن عقيدة الجماعات المتطرفة الفاسدة وإيمانهم بأنهم وكلاء الله وجنوده على الأرض، سيرسلون الناس إلى جنته فى السماء كما حدث مع أبوعبادة الشاب الجزائرى الذى عاد عن أفكاره المتطرفة وأراد المغادرة إلى سوريا لاستئناف دراسته وحياته لكن عبدالله السورى ينجح فى إقناعه بعملية انتحارية حرص أبوعبادة على ألا يصيب أحدا من المدنيين وفجر نفسه فى الساحة الخالية.

استشرفت الرواية ظهور داعش فى سوريا من خلال التبجيل المبالغ فيه لسامر والإصرار على كونه أمير التنظيم فى بلاد الشام وحتى عندما تقصف القوات الأمريكية موقعه يقتل جميع رفاقه ما عدا هو، ينجح فى الفرار إلى الأحراش حيث يختتم الراوى الأحداث بنبوءة انتقال عبدالله السورى إلى بلده، وتأسيسه جيش النصرة فى سوريا وليحقق نبوءة القس الأمريكى الأصولى: إن ما جرى فى العراق مقدمة لتحقيق النبوءة عن دمشق، هذه المدينة ستدمر قريبا كن على ثقة، ستصبح كومة من ركام والغلبة ستكون لجيوش الله.

الومضة المعرفية التى حققتها الرواية بإلقائها الضوء على ما كان يمور داخل البيئة السورية. وقد استطاع الكاتب التقاطه، والنسج عليه والعمل فيه كى يدلل على التكوّن المحلى لظاهرة الإسلام السياسى المسلح التى تشهد عليها الأيام الآن.

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