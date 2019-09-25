"القناه للتوكيلات" ترجئ عمومية توزيع الأرباح إلى 23 أكتوبر

قررت شركة القناة للتوكيلات الملاحية تأجيل انعقاد الجمعية العامة للشركة ليصبح 23 أكتوبر بدلًا من 3 أكتوبر المقبلين.



وتناقش الجمعية العامة في أكتوبر المقبل مشروع توزيعات الأرباح، وتنظر في تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المعاملة المالية لهم.



وكانت كشفت قائمة توزيعات أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية عن العام المالي 2018-2019، اقتراح توزيع كوبون نقدي بقيمة 74 قرشًا للسهم.



وأوضحت الشركة في افصاحها للبورصة، أن إجمالي قيمة التوزيعات المقترحة يبلغ 148.7 مليون جنيه عن العام المالي الماضي، مقابل توزيعات بلغت 175.7 مليون جنيه عن العام المالي 2017-2018.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 225.54 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 271.16 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.



وارتفعت إيرادات الشركة السنوية لتصل إلى 86.82 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 68.09 مليون جنيه خلال العام المالي المنصرم له.