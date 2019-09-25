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مصر

عودة 387 مصريًا من ليبيا وعبور 332 شاحنة عبر منفذ السلوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
ا.ش.ا
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صرح مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة، بأنه عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 387 مصريًا، بينهم 269 شخصًا سافروا بصورة شرعية و118 بصورة غير شرعية، فضلًا عن عبور 332 شاحنة في الاتجاهين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف "العمدة" - في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 1481 عبر المنفذ، منهم 288 مصريًا و1193 ليبيًا، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات مغادرة 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 182 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

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